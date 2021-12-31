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Редкого малайского тигра застрелили в зоопарке во Флориде

Редкого малайского тигра застрелили в зоопарке во Флориде после того, как хищник напал на уборщика По данным зоопарка, ч 26-летний сотрудник сторонней организации после закрытия зоопарка проник в запрещенную для него зону с вольером для тигра.

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