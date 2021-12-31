Редкого малайского тигра застрелили в зоопарке во Флориде после того, как хищник напал на уборщика По данным зоопарка, ч 26-летний сотрудник сторонней организации после закрытия зоопарка проник в запрещенную для него зону с вольером для тигра.
Редкого малайского тигра застрелили в зоопарке во Флориде после того, как хищник напал на уборщика По данным зоопарка, ч 26-летний сотрудник сторонней организации после закрытия зоопарка проник в запрещенную для него зону с вольером для тигра.
Свежие комментарии