Включила недавно ТВ и после 5 минут переключила.Не знаю видели ли вы Надежду Бабкину(ей недавно 75 стукнуло), но похожа она СОВСЕМ не на ту "красавицу",которой её называют Малахов и Ко, а на бабку с восковой маской на лице! Она мне Ленина в Мавзолее теперь .
П...Понаровская-Петрушка и Бабкина-Баба Яга и не иначе!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Старушки - веселушки.
Ответить
13 час.
Зоя Гольдштаб
Не понимают,что себя же и ставят в смешное положение молодящихся старух.....дуры....
Ответить
12 час.
Александр
Не нравится-выключи. Осуждать чью-то внешность-занятие бабок,сидящих на лавочках у подъездов.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии