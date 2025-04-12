П...Понаровская-Петрушка и Бабкина-Баба Яга и не иначе!

Включила недавно ТВ и после 5 минут переключила.Не знаю видели ли вы Надежду Бабкину(ей недавно 75 стукнуло), но похожа она СОВСЕМ не на ту "красавицу",которой её называют Малахов и Ко, а на бабку с восковой маской на лице! Она мне Ленина в Мавзолее теперь .