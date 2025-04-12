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  • Александр
    Не нравится-выключи. Осуждать чью-то внешность-занятие бабок,сидящих на лавочках у подъездов.П...Понаровская-П...
  • Зоя Гольдштаб
    Не понимают,что себя же и ставят в смешное положение молодящихся старух.....дуры....П...Понаровская-П...
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П...Понаровская-Петрушка и Бабкина-Баба Яга и не иначе!

П...Понаровская-Петрушка и Бабкина-Баба Яга и не иначе!

Включила недавно ТВ и после 5 минут переключила.Не знаю видели ли вы Надежду Бабкину(ей недавно 75 стукнуло), но похожа она СОВСЕМ  не на ту "красавицу",которой её называют Малахов и Ко, а на бабку с  восковой маской на лице! Она мне Ленина в Мавзолее теперь .

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Комментарии
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ШКИПЕР
Старушки - веселушки.
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13 час.
Зоя Гольдштаб
Не понимают,что себя же и ставят в смешное положение молодящихся старух.....дуры....
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12 час.
Александр
Не нравится-выключи. Осуждать чью-то внешность-занятие бабок,сидящих на лавочках у подъездов.
Ответить
12 час.
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