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Гельмут Марко: «Не видел ни капли пота на Ферстаппене после Гран-при Бахрейна»

Гельмут Марко рассказал, насколько легкой стала победа для Макса Ферстаппена. Двукратный чемпион «Формулы-1» стал лучшим по итогам Гран-при Бахрейна.

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