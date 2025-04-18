Майские выплаты: пенсионерам переведут деньги по новому графику

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Перед майскими праздниками в текущем году график пенсионных выплат в России будет скорректирован – сдвиг сделан в сторону более ранних дат, чтобы избежать перегрузки финансовых учреждений и обеспечить своевременную доставку средств пожилым гражданам.