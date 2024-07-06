ЕДГ-2024: политологи о ходе кампании

Кандидаты от оппозиционных партий, которые планируют участвовать в региональных выборах в сентябре, не проявляют заметной активности в работе с избирателями в рамках избирательной кампании, а их присутствие в инфополе преимущественно обусловлено инфоповодами федеральной повестки партий, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры.
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