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Аналитики спрогнозировали рост инфляции в России до 17%

Аналитики спрогнозировали рост инфляции в России до 17%

считают эксперты. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание, что актуальным риском для страны стала инфляция из-за повышенного спроса на иностранную валюту, а также автомобилей, компьютеров и электроники.

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