Аналитики спрогнозировали рост инфляции в России до 17%

считают эксперты. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая обратила внимание, что актуальным риском для страны стала инфляция из-за повышенного спроса на иностранную валюту, а также автомобилей, компьютеров и электроники.