В Китае рассказали о первопричине украинского конфликта

Вашингтон и Москва не смогут решить украинский кризис, если будут обсуждать только прекращение огня без устранения первопричины конфликта, заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
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