Участник СВО из Астрахани получает бесплатное высшее образование

В Астрахани успешно интегрировался в обычную жизнь ветеран боевых действий Александр Маркелов, который, получив в прошлом году серьезное ранение во время специальной военной операции (СВО), смог восстановиться и продолжить свое образование.
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