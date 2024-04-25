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Захарова объяснила вето РФ на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Захарова объяснила вето РФ на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что вето на проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе было наложено из-за разногласий по поправкам, предложенным Москвой и Пекином.

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