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Воронежские новости

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Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в больницу №2

Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в больницу №2

Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в городскую больницу №2. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороныПо предварительной информации, которую озвучил глава региона Вячеслав Гладков, пострадали три мирных жителя.

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