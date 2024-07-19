Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в больницу №2

Женщину с травматической ампутацией левой кисти доставили в городскую больницу №2. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороныПо предварительной информации, которую озвучил глава региона Вячеслав Гладков, пострадали три мирных жителя.
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