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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о 2:1 со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы: «Задача «Ак Барса» – найти оптимальные сочетания. Понимать, какие связки будут эффективными»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после победы над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.

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