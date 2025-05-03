На Ямале в 16 раз вырос интерес к фитнесу и йоге

С приближением лета жители Ямала активно ищут способы привести себя в форму. Интерес к фитнесу и йоге в регионе вырос в 16 раз по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает популярная площадка по предоставлению услуг.
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