«Рождественские встречи с Ургантом»: возвращение Пугачевой поставило больной вопрос

Надежда Белугина

Песков много делает того, что напрямую влияет на отношение народа к Путину. Значит, разрешает. И разочаровывается, теряя надежду на изменения отношения к народу тех, кто крепко обидел его своим пренебрежением и оскорблениями. И президент зря снисходительно машет на это рукой. Ничто не проходит бесследно. Потворствуя своему "несущему чушь" доверенному лицу, президент не встаёт на сторону оскорблённых, считая это мелочью. И это плохо.