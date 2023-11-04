Невидимые изменения Давайте попробуем понять, а с чего, собственно, так всех беспокоит тема «возвращенцев»? С чего вот эта вся шумиха — насовсем приехала Пугачева или дела поделать и опять свалить, или вот Фридман, который вдруг стал вовсе не олигарх (см.
«Рождественские встречи с Ургантом»: возвращение Пугачевой поставило больной вопрос
Комментарии
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Надежда Белугина
Песков много делает того, что напрямую влияет на отношение народа к Путину. Значит, разрешает. И разочаровывается, теряя надежду на изменения отношения к народу тех, кто крепко обидел его своим пренебрежением и оскорблениями. И президент зря снисходительно машет на это рукой. Ничто не проходит бесследно. Потворствуя своему "несущему чушь" доверенному лицу, президент не встаёт на сторону оскорблённых, считая это мелочью. И это плохо.
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1 д.
Владимир Нелюбин
Похоже враги готовят раскол России..и решили для начала испохабить празднования Нового Года..шваль пригласили..
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1 д.
Татьяна Атанасова
Как же она надоела! Власть не реагирует на эти приезды-отъезды, а зря!
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1 д.
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