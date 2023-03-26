В подконтрольном Киеву городе Гуляйполе местный житель расстрелял военнослужащих ВСУ.Житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, устроил самосуд над украинскими военными, открыв по ним огонь на поражение.