Huawei представила глобальные версии умных часов Watch GT 7 и GT 7 Pro с расширенными функциями зимних видов спорта

Компания Huawei объявила о глобальном запуске обновленных версий умных часов Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro, ориентированных на спортивных пользователей и расширенных функциях для зимних видов спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Рекордные 26 новы...
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым