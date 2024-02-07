«Лады» получат китайские подушки безопасности

Сейчас все «Весты», сходящие с конвейера АВТОВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности. Для конца февраля подушка безопасности водителя вернется и на все версии «Гранты», а с марта дойдет черед и до пассажирского эйрбэга.
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