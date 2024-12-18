Станцию «Крымская» свяжут пересадкой с МЦК по принципу «сухие ноги»

Как сообщил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, станция «Крымская» Троицкой линии метро строится с двумя наземными вестибюлями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии