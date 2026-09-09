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Аргументы недели

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Легендарный мультсериал переименовали из-за Трампа: «Южный парк» стал «Южной Америкой»

Легендарный мультсериал переименовали из-за Трампа: «Южный парк» стал «Южной Америкой»

«Вдохновлённые храбростью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название "Южный парк" на "ЮЖНАЯ АМЕРИКА"», — написали создатели мультика в соцсети Х.

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