Диджей Барбара Бутч, участвовавшая в открытии Олимпиады в сцене в с "Тайной вечерей", пожаловалась на угрозы убийством

Французский диджей и активистка Барбара Бутч подала несколько заявлений в полицию после того, как получила угрозы убийства за участие в церемонии открытия Олимпийских игр, которую сравнивали с картиной "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.
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