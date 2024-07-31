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Диджей Барбара Бутч, участвовавшая в открытии Олимпиады в сцене в с "Тайной вечерей", пожаловалась на угрозы убийством

Диджей Барбара Бутч, участвовавшая в открытии Олимпиады в сцене в с "Тайной вечерей", пожаловалась на угрозы убийством

Французский диджей и активистка Барбара Бутч подала несколько заявлений в полицию после того, как получила угрозы убийства за участие в церемонии открытия Олимпийских игр, которую сравнивали с картиной "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи.

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Игорь Васиков
За всё приходится отвечать...
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