BI: Киев использует иностранных наёмников как расходный материал

Украинские власти используют «солдат фортуны» словно расходный материал, пишет Business Insider.Издание ссылается на экспертов и бывших наёмников, участвовавших в боях в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии