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BI: Киев использует иностранных наёмников как расходный материал

BI: Киев использует иностранных наёмников как расходный материал

Украинские власти используют «солдат фортуны» словно расходный материал, пишет Business Insider.Издание ссылается на экспертов и бывших наёмников, участвовавших в боях в зоне проведения специальной военной операции.

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