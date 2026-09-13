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Психолог Хачатрян рассказала, как шоколад влияет на настроение

Психолог Хачатрян рассказала, как шоколад влияет на настроение

Психолог Элен Хачатрян рассказала, что шоколад способен положительно влиять на эмоциональное состояние и настроение благодаря содержащимся в какао-бобах природным соединениям.

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