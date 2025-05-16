Почти 3 млн рублей перевёл мошенникам токарь в Нижнем Новгороде

Около двух недель звонили мошенники 58-летнему нижегородцу, работающему токарем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала с нижегородцем связался якобы сотрудник Роскомнадзора, а затем — лже-представитель силового ведомства.
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