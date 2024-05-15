Арестованный кадровик МО РФ Кузнецов приобрел за четыре года участок и «Волгу»

Арестованный по обвинению во взятке начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов за четыре года службы с 2015 по 2019 приобрел советский автомобиль «Волга», 15 соток земли и долю в квартире.
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