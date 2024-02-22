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Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации с Днем защитника Отечества

Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации с Днем защитника Отечества

Уважаемые коллеги, ветераны следствия, члены общественных и консультативных органов при Следственном комитете России, преподаватели и обучающиеся ведомственных образовательных учреждений! По сложившейся в нашей стране доброй традиции, которой уже более 100 лет, сегодня мы чествуем тех, чья жизнь посвящена служению Отечеству, кто обеспечивает независимость и безопасность страны, своим ратным трудом оберегает мир и покой граждан.

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