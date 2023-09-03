Ученые нашли в мозге регулятор, позволяющий есть и худеть

За баланс между приемом пищи и расходом энергии в организме отвечает гипоталамус. Науке известно, что нейроны в латеральном гипоталамусе связаны с жировой тканью и участвуют в обмене веществ, их роль в регуляции метаболизма жира остается загадкой.