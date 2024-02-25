Как подорожал бензин в Москве

За год топливо в российской столице повысилось в цене на 6,8-10,6 процентов. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) проанализировало динамику средних цен на топливо в городе Москве за год.
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