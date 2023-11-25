Два человека погибли в массовом ДТП с бензовозом в Саратовской области

Два человека стали жертвами массового ДТП в Советской районе Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.
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