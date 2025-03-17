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Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

Тело убитой ВСУ больше полугода назад беременной нашли в больнице под Суджей

Тело 24-летней Нины Кузнецовой, которую убили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый день вторжения в Курскую область, нашли в Суджанской центральной районной больнице в селе Гончаровка Об этом сообщил экс-глава Суджанского района Александр Богачев, его цитирует РИА Новости.

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