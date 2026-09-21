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От ORM до репутации в нейросетях: на ПЕКЛО 2026 обсудили новые правила управления репутацией

От ORM до репутации в нейросетях: на ПЕКЛО 2026 обсудили новые правила управления репутацией

10 сентября в московском «Яровит Холле» прошла десятая ежегодная конференция по репутационному менеджменту ПЕКЛО, организованная Sidorin Lab.

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