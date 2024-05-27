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Тайвань зафиксировал приближение к острову 21 самолета армии Китая

Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 21 самолета и 11 кораблей армии Китая после завершения масштабных учений, сказано в сообщении Минобороны Тайваня на странице ведомства в социальной сети X.

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