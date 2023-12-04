ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БАКУ ДЛЯ КИЕВА: РАЗВЕ СОЮЗНИКИ ТАК ПОСТУПАЮТ?

Азербайджан предоставляет Украине "только гуманитарную помощь". Только что-то эта помощь становится всё более военной.
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