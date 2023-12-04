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ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БАКУ ДЛЯ КИЕВА: РАЗВЕ СОЮЗНИКИ ТАК ПОСТУПАЮТ?

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БАКУ ДЛЯ КИЕВА: РАЗВЕ СОЮЗНИКИ ТАК ПОСТУПАЮТ?

Азербайджан предоставляет Украине "только гуманитарную помощь". Только что-то эта помощь становится всё более военной.

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Комментарии
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людмила пригарина
Ага, Ну вот вовремя поступило ваше предложение. Сейчас сядем и сменим.))) Глупости-то что писать? Реальные предложения есть?
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37 мин.
VG
Vasily Golov
Кто позволил такое?Молчим.
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3 мин.
Мержик NL
ОНИ НАСТОЯЩИЕ ПРОСТИТУТКИ.
Ответить
1 мин.

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