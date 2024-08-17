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Добрый Мир

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Мы наконец-то знаем, откуда прилетел астероид, погубивший динозавров

Мы наконец-то знаем, откуда прилетел астероид, погубивший динозавров

Фото: ShutterstockВчера 6,8K прочитали Наука 126K интересуются Чиксулубское событие — гигантский удар, положивший конец эре динозавров и открывший путь млекопитающим, — было вызвано астероидом, прилетевшим из-за орбиты Юпитера.

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