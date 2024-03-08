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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» выиграл всухую 4 матча подряд на своем поле. 3.40 – «Краснодар» не забьет

«Ростов» примет «Краснодар» в рамках 20-го тура РПЛ. Команда Валерия Карпина в четырех последних матчах в чемпионате на своем поле победила с сухим счетом – «Ахмат» (3:0), «Локомотив» (1:0), «Пари» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

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