The St. Regis Maldives Vommuli и LeClerc Briant Champagne представляют роскошное предложение Abyss Champagne

The St. Regis Maldives Vommuli Resort представляет эксклюзивное предложение для пар “Abyss Champagne” в партнерстве с известным французским домом шампанского LeClerc Briant Champagne, которое сочетает заботу об окружающей среде с непревзойдённой роскошью.
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