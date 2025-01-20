В Кишиневе проведены работы по обслуживанию и ремонту городской инфраструктуры

Мэрия Кишинева сообщает, что в период с 13 по 19 января Regia Exdrupo провела многочисленные работы по обслуживанию и ремонту городской инфраструктуры, способствуя улучшению условий движения и безопасности в городе.
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