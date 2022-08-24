Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Катаклизм у врага - дело хорошее , хотелось бы в общих чертах увидеть как он выглядит , не забывайте - они  бумажки п...Вучич предрек Евр...
  • Sobering
    К событиям... Сухарев у президента Латвии научился, который предложил выдворять русскоязычных борющихся за памятники?...В Госдуме призвал...
  • Vladimir Zaitsev
    Пиндосы,а хо не хо!Белый дом оценил ...

Украинский военный рассказал о массовом бегстве в ВСУ

Украинский военный рассказал о массовом бегстве в ВСУ

Один из бойцов Вооружённых сил Украины поделился информацией о том, что после того, как артиллерия ВС РФ наносит удары по позициям боевиков, они начинают покидать их практически в полном составе, что позволят союзным силам активно прорывать оборону.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх