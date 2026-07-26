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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Особый статус учителя: Путин подписал указ, который наконец-то поставит на место разнузданных хамов

Особый статус учителя: Путин подписал указ, который наконец-то поставит на место разнузданных хамов

20 июля 2026 года Владимир Путин подписал указ, который впервые на высшем уровне закрепил особый статус учителя в России.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Так у нас и здравоохранение в сфере услуг, не лечат а оказывают услуги 😱🤣🤣🤣🤣
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1 м.
Bogdan Stupin
Кабы слово &quot;совесть&quot; оставалось знакомым для нынешних поколений, то и спектакль с ЭТИМ указом не состоялся бы . А так - ярмарочный балаган продолжается:&quot;...Теперь у учителей есть правовая основа требовать защиты&quot;. Так, может, станет разрешенной и оплеуха юному негодяю? Или (как минимум!) 50-тысячный штраф из кармана родителей и право школы выгнать наглеца к е.фене, без общественных слез по поводу горькой судьбы &quot;несчастного ребенка&quot;... Глядишь - владельцы ТАКОГО &quot;чуда в перьях&quot; чаще бы вспоминали про плод своей &quot;любви&quot;.
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1 м.
Александр Каблучко
Это дети тех, кто взрослел и вырос в беспределе 90-х
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1 м.