Особый статус учителя: Путин подписал указ, который наконец-то поставит на место разнузданных хамов

Bogdan Stupin

Кабы слово "совесть" оставалось знакомым для нынешних поколений, то и спектакль с ЭТИМ указом не состоялся бы . А так - ярмарочный балаган продолжается:"...Теперь у учителей есть правовая основа требовать защиты". Так, может, станет разрешенной и оплеуха юному негодяю? Или (как минимум!) 50-тысячный штраф из кармана родителей и право школы выгнать наглеца к е.фене, без общественных слез по поводу горькой судьбы "несчастного ребенка"... Глядишь - владельцы ТАКОГО "чуда в перьях" чаще бы вспоминали про плод своей "любви".