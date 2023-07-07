Ночной удар по Львову: В США скоро полетят гробы, обернутые в звездно-полосатые флаги

Стало понятно, почему Зеленский не стал отменять визит в Болгарию из-за прилета «Калибров» на Западенщину Александр Ситников Фото: Минобороны РФ/ТАСС В ночь на 6 июля украинские СМИ традиционно сообщили об объявлении воздушной тревоги в 11 регионах.
Стало понятно, почему Зеленский не стал отменять визит в Болгарию из-за прилета «Калибров» на Западенщину Александр Ситников Фото: Минобороны РФ/ТАСС В ночь на 6 июля украинские СМИ традиционно сообщили об объявлении воздушной тревоги в 11 регионах.
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