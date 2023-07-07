Ночной удар по Львову: В США скоро полетят гробы, обернутые в звездно-полосатые флаги

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Когда перестанут обстреливать мирных людей Донбасса, тогда поверю, что у них снаряды закончились!
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13 час.
Серж Южанин
.
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4 час.
Семенков Александр
А почему бы Львов не стереть с лица земли? Уверен, ссразу бы всё прекратилось. ВСЁ!!!!!!
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2 час.

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