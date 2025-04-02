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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Самые полные издания Borderlands 3 и Diablo III добавят в Game Pass, а лучшая игра 2024 года по ...

Самые полные издания Borderlands 3 и Diablo III добавят в Game Pass, а лучшая игра 2024 года по ...

Самые полные издания Borderlands 3 и Diablo III добавят в Game Pass, а лучшая игра 2024 года по версии 3DNews подписку скоро покинетИздательство Microsoft представило первую волну апрельских игровых новинок для подписчиков Game Pass на PC и консолях Xbox, а также раскрыло список проектов, покидающих сервис в середине месяца.

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