Самые полные издания Borderlands 3 и Diablo III добавят в Game Pass, а лучшая игра 2024 года по версии 3DNews подписку скоро покинетИздательство Microsoft представило первую волну апрельских игровых новинок для подписчиков Game Pass на PC и консолях Xbox, а также раскрыло список проектов, покидающих сервис в середине месяца.