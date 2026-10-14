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Дождь и сильный ветер ожидаются в Актау 14 октября

Дождь и сильный ветер ожидаются в Актау 14 октября

По прогнозу Казгидромета, 14 октября в Актау ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха составит +22…+24 °C, возможен дождь, передает inAktau.

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