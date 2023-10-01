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Стала известна причина госпитализации Петра Яна

Стала известна причина госпитализации Петра Яна

Российский боец перенёс операцию.автор фото: Getty ImagesРоссийский боец перенёс операцию.Накануне, 30 сентября, стало известно о том, что бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе россиянин Пётр Ян госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

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