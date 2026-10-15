Переход на обновленные правила будет поэтапным: первыми на новый стандарт перейдут десятиклассники Школьники, которые в следующем году будут учиться в 11 классе, не попадут под действие нового образовательного стандарта для старшей школы в России, информирует пресс-служба Минпросвещения РИА Новости.