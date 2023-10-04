Bild: Киев впал в отчаяние из-за провала контрнаступления и решения Запада

Немецкая пресса бьет тревогу из-за снижения поддержки Западом Украины.Представители киевского режима впадают в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ, снижения поддержки со стороны Запада, а также перспектив вынужденных переговоров с Москвой.
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