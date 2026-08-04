Им было 5 и 6 лет: малыши из Шахт погибли на пляже в Архипо-Осиповке при атаке украинских БПЛА

Им было 5 и 6 лет: малыши из Шахт погибли на пляже в Архипо-Осиповке при атаке украинских БПЛАТрагедия, которая произошла 3 августа в курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком, унесла жизни семи человек, включая четверых детей.
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