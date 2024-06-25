Понеслась! Суд в Москве арестовал студентов-медиков по делу о даче взятки при зачёте

ЕА Евгений Алексеенко Фамилии какие говорящие. А ещё во всех горных республиках егэ даже по русскому языку все, как один, 100 баллов. Вот, что надо проверить и проконтролировать. Надо полагать поступали так же? За взятку? А кто-то из хороших ребят пролетел.Надо перетрахать всю верхушку власти,как говорил Батька Лукошенко.

Сергей Кандауров Б.я упаси от таких ЧЕРТЕЙ, что покупают зачеты, а затем и дипломы: врачевателей, учителей, мозг. .бателей, айдвокатов. Которые ни «бе» ни «ме», понятия не имеют в той профессии , что за деньги долб..бов родителей диплом КУПИЛИ! Желаю всем родственникам ентих, под СКАЛЬПЕЛЬ их отпрысков попасть! Высказывать мысли, как последний неуч, коль окончил за взятки пединститут, вправлял мозги своим сородичам, коль на психолога закончил факультет, представлял в суде своих долбое..в родственников , коль «попали» в ДТП, а могет и в преступление по круче.