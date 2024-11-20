Производство красной икры в России обрушилось

С начала 2024 года производство красной икры в России упало втрое. Об этом со ссылкой на данные Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС» и Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») сообщает газета «Известия».