Новую лестницу к остановке в Братске установили по наказам Игоря Бобкова

Депутаты Думы Братска продолжают работу в рамках исполнения наказов от жителей. Так, на избирательном округе № 14 жители ж/р Галачинский обратились к депутату Игорю Бобкову с просьбой обновить лестницу до остановки общественного транспорта.
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