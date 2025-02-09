20+ фильмов и сериалов, в которых актеры из «Гарри Поттера» снялись вместе

Многие актеры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, имеют богатую фильмографию. Некоторые из них уже пересекались на экране задолго до того, как стали волшебниками или маглами, а после окончания эпопеи продолжили работать вместе в новых проектах.