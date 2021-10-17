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ТОП 10 идей для украшения двери

ТОП 10 идей для украшения двери

Входная дверь — лицо вашего дома. И украшая ее, мы создаем уют и особую праздничную атмосферу. Собрать яркий венок на дверь можно из любых природных материалов: красивые ветки, сухоцветы, овощи, сушеные фрукты и ягоды, шишки и колосья и травы.

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