В Швейцарии и Лихтенштейне базируются криптопроекты на $383 млрд

Согласно отчету венчурной компании Crypto Valley (CV VC), стоимость криптопроектов ведущих свою деятельность в Швейцарии и Лихтенштейне, увеличилась на 107% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 382,93 миллиарда долларов.
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