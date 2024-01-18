В Швейцарии и Лихтенштейне базируются криптопроекты на $383 млрд

Согласно отчету венчурной компании Crypto Valley (CV VC), стоимость криптопроектов ведущих свою деятельность в Швейцарии и Лихтенштейне, увеличилась на 107% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 382,93 миллиарда долларов.